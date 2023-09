Ministério Público de MS atinge 100% de desempenho em transparência

A avaliação dos Portais da Transparência do Ministério Público brasileiro, relativa ao primeiro semestre de 2023, mostra que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul atingiu índice de 100%.

O resultado foi anunciado durante a 2ª Sessão Extraordinária de 2023, pelo presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro (CCAF), conselheiro Antônio Edílio Magalhães.

Apenas seis unidades do Ministério Público alcançaram 100% de desempenho: Acre, Amapá, Distrito Federal e Territórios, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Piauí.

Os resultados tiveram como base a 5ª edição do Manual do Portal da Transparência do CNMP, que elenca 525 itens a serem verificados, como acessibilidade e adequação às normas vigentes. Ao todo, vinte e cinco unidades do Ministério Público brasileiro - cerca de 80% - e o Conselho Nacional do Ministério Público receberam a menção “ótimo” na avaliação dos portais da transparência. Isso significa que atenderam, no mínimo, a 90% dos requisitos de transparência de dados aferidos.

Transparência

Comissão de Controle Administrativo e Financeiro (CCAF) verifica periodicamente o cumprimento, pelas unidades e ramos do Ministério Público brasileiro, e pelo próprio Conselho, dos parâmetros mínimos de transparência da gestão administrativa e financeira do Ministério Público, em observância às Resoluções CNMP nºs 86 e 89/2012.

Durante o comunicado ao Plenário do CNMP, o conselheiro Antônio Edílio Magalhães parabenizou cada gestor pelo desempenho no primeiro semestre de 2023 e reforçou que o Ministério Público brasileiro está se encaminhando cada vez mais rumo ao padrão de excelência no tratamento da informação, o que certamente impactará positivamente suas rotinas de governança e a prestação de contas que deve continuamente à sociedade. “Parabenizo todos os gestores deste Conselho e dos Ministérios Públicos pelo esforço de cumprir com as regras a respeito da transparência”, disse.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também