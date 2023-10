Ministério Público de MS é agraciado com "Medalha Prêmio" da Polícia Civil

Sarah Chaves, com informações do MPMS

Em cerimônia de outorga da “Medalha Prêmio” pelo Conselho Superior da Polícia Civil, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul foi homenageado na segunda-feira (10) durante o evento realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, foi agraciado com a honraria “Medalha Prêmio”, destinada a personalidades e policiais que se destacaram por suas condutas e serviços prestados à comunidade.

A “Medalha Prêmio” também foi ofertada aos Promotores de Justiça Fábio Ianni Goldfinger, Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul; Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, titular da 26ª Promotoria de Justiça de Campo Grande; Edival Goulart Quirino, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Bataguassu; João Linhares, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Dourados; Thalys Franklyn de Souza, titular da 36ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e Fabrício Secafen Mingati, Presidente da Associação dos Membros do Minsitério Público de Mato Grosso do Sul (ASMMP).

A solenidade contou com a presença do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel; do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira; do Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes; Sidney Pimentel, representando o Tribunal de Justiça do Estado; Bitto Pereira, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS); de secretários de governo, autoridades militares e políticas, representantes da sociedade civil e familiares.

