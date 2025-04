Ministério Público de MS ganha homenagem por apoio ao "Todos em Ação"

Em reconhecimento pelo apoio e serviços prestados durante os eventos do projeto “Mutirão – Todos em Ação”, Ministério Público de MS foi homenageado no estande da Prefeitura de Campo Grande no Parque de Exposições Laucídio Coelho nesta quinta-feira (10).



O Promotor de Justiça e Assessor Especial, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, que coordena a participação do MPMS no projeto, recebeu a homenagem representando o procurador-geral de Justiça, Romão Avila.



“Este é um momento especial para o Ministério Público, um reconhecimento por anos de participação em ações sociais. Hoje, reafirmamos essa parceria, demonstrando a capacidade da instituição em atender, com qualidade e compromisso, o cidadão que mais precisa, lá na ponta, nos bairros. Que esse momento nos inspire a seguir com entusiasmo e responsabilidade na promoção da cidadania”, pontua o Promotor.



A contribuição do MPMS tem sido fundamental reforçando a importância da união de esforços entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada.



O mutirão já existe há 16 anos e em 2024, realizou mais de 93 mil atendimentos em sete edições. A expectativa para 2025 é ampliar ainda mais esse número, beneficiando diretamente milhares de famílias em toda a cidade.

