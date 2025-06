Ministério Público de MS terá gasto de R$ 673 mil com locação de veículos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) firmou contrato no valor de R$ 673.700,40 com a empresa Flávio Vasconcelos Alves e Castro – Auto Locadora Rally, para prestação de serviços de locação de veículos de passageiro sem motorista.

O Extrato do Contrato nº 026/PGJ/2025 foi publicado no Diário Oficial, edição nº 3.384, desta terça-feira (17). A vigência do contrato é de 16 de junho de 2025 a 16 de junho de 2026.

A contratação tem como base a Ata de Registro de Preços nº 05/PGJ/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 04/PGJ/2025. Conforme o documento, a empresa contratada deve fornecer veículos com documentação regular, tanque cheio no momento da entrega e seguro com cobertura mínima para danos materiais, corporais, morais, por morte e invalidez.

Os demais abastecimentos durante o período de uso ficarão sob responsabilidade do MPMS.

