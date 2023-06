Ministério Público do MS é destaque em projetos para o Prêmio CNMP 2023

Sarah Chaves, com informações do MPMS

Divulgada nesta semana, a lista com as iniciativas dos Ministérios Públicos para o Prêmio CNMP 2023 possui 87 projetos da instituição sul-mato-grossenses dentre as 584 iniciativas, conforme publicado pela Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul é a instituição com mais projetos pré-habilitados para concorrerem ao Prêmio CNMP 2023. Nos últimos três anos, o MPMS vem se destacando como a instituição com maior número de projetos cadastrados.

Em 2021, por exemplo, foram cadastradas 81 iniciativas e 3 projetos premiados, sendo 1º lugar, Robô da Ficha Limpa (categoria “Investigação e Inteligência”); 2º lugar, Innovation Lab (categoria “Investigação e Inteligência”); e 1º lugar, DNA Ambiental (categoria “Sustentabilidade”). Já em 2022, foram cadastrados 78 projetos, sendo premiados 4: 1º lugar, Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em Águas Superficiais de MS (categoria “Sustentabilidade”); 2º lugar, Body Cams (Investigação e Inteligência); 3º lugar: Pantanal em Alerta (Integração e Articulação); e 3º lugar: Acolhe no Campo (categoria Transversalidade dos Direitos Fundamentais).

Neste ano, os projetos concorrerão nas seguintes categorias: Investigação e Inteligência; Persecução Cível e Penal; Integração e Articulação; Transversalidade dos Direitos Fundamentais; Fiscalização de Políticas e Recursos Públicos; Diálogo com a Sociedade; Governança e Gestão; Sustentabilidade; e na categoria especial, “Defesa do Regime Democrático”.

Agora, as unidades e os ramos do MP terão o prazo de três dias, nesse momento, caberá à Secretaria Executiva analisar os pedidos e, após apreciação, divulgar a lista final dos projetos habilitados. Confira também todos os projetos do MPMS, a partir da página 6.

