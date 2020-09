MP e Fiems unem-se contra compra de votos

Um grupo de trabalho integrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), irá realizar a campanha de combate à corrupção nas eleições deste ano, intitulada: “Candidato corrupto não merece chegar lá”.

Para o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, a parceria é fundamental entre as Instituições, visto que o processo eleitoral impacta a vida de toda a população: “Desde 2011, a Fiems é parceira de divulgação do Ministério Público nas campanhas de combate à corrupção eleitoral. A cada dois anos, lançamos uma campanha para conscientizar a população dos malefícios da escolha viciada por meio de algo negativo para a sociedade, pois, após a eleição, o candidato que consegue entrar pelo sistema viciado com certeza irá praticar corrupção”.

O Presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou que somente por meio da democracia e da escolha de bons representantes é possível melhorar o cenário brasileiro em todos os aspectos. “Tudo isso passa pelas eleições e, muitas vezes, as pessoas não conseguem visualizar que as escolhas de agora irão impactar em todas essas áreas”, afirmou.

Sobre a importância da campanha, o Procurador de Justiça e Coordenador do CAO Eleitoral, Antonio Siufi Neto, ressaltou que a cidadania deve ser prestigiada: “O mote da nossa campanha é: Quem se elege de uma forma não cidadã, não nos representa. Então, o MPMS veio buscar o apoio da Fiems no sentido de orientar os eleitores. O MPMS vai fiscalizar diuturnamente todo o procedimento eleitoral, e é com base nessa rigidez do processo eleitoral e das regras que nós teremos representantes à altura, que possam nos receber e nos orientar na política nacional, estadual e municipal”.

O Promotor de Justiça e Coordenador do Núcleo Eleitoral do MPMS, Moisés Casarotto, reforçou que essa iniciativa é fundamental porque é uma campanha de conscientização do voto consciente: “É uma campanha contra a corrupção eleitoral de quem compra voto. A sociedade deve ficar atenta porque a pessoa que compra voto não merece o nosso apoio”.

Lançamento

O lançamento da campanha “Candidato corrupto não merece chegar lá” será na quarta-feira (30), às 14h, na Procuradoria-Geral de Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também