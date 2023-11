Ministra Sônia Guajajara participará da Assembleia do Povo Terena em Nioaque

A Assembleia do Povo Terena, que será realizada entre os dias 15 a 18 de novembro de 2023, na aldeia Cabeceira, em Nioaque, terá participação da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

Nesta edição o conselho tem como objetivo congregar caciques e lideranças indígenas (anciãos, jovens, mulheres, crianças) do estado, em torno da luta pelo direito originário dos povos indígenas e da política indigenista adotada pelo atual governo, bem como formas de resistir para existir.

A ministra participará da Mesa-1, com tema “Território (Conjuntura Política Nacional)”, na próxima quinta-feira, dia 16 de novembro. A roda de conversa está marcada para começar às 08h da manhã.

Além de Sônia, o evento tem a presença confirmada de alguns nomes do movimento indígena como o Secretário Executivo do Ministério dos Povos Indígena Eloy Terena, que é de Mato Grosso do Sul. Também estarão presentes a Deputada Federal Célia Xakriabá, o Coordenador Executivo da Articulação dos Povos Indígena do Brasil (APIB) Kleber Karipuna e a Deputada Federal Juliana Cardoso, o Coordenador jurídico da (APIB) Maurício Terena.

A Assembleia está sendo organizada pelo Conselho do Povo Terena (CONS), organização base da Articulação dos Povos Indígena do Brasil (APIB) dentro do estado de Mato Grosso do Sul.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo Emil: [email protected] ou através do telefone da assessoria do Conselho do Povo Terena (67) 99664-3003.

