Ministro cancela vinda à capital

Saiba Mais Geral Ministro da Cidadania palestrará em seminário na capital

A partição do ministro da Cidadania, Osmar Terra no Seminário Estadual da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (Suas), na tarde desta sexta-feira (29), foi cancelada. De acordo com a assessoria o cancelamento se deu a conflitos de agenda do ministro.

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) informa que a programação do seminário está mantida.



Serviço:

O tema da palestra do seminário será ‘Novas Evidências a Respeito do Desenvolvimento Infantil’, ministrada a partir das 14h de hoje na Escola do SUAS/MS, localizada na rua André Pace, 630, no Guanandi.

O evento é promovido pela (Sedhast) e terá também a presença da primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, da secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, entre outras autoridades.

Saiba Mais Geral Ministro da Cidadania palestrará em seminário na capital

Deixe seu Comentário

Leia Também