Ministro da Cidadania palestrará em seminário na capital

O ministro da Cidadania Osmar Terra palestrará durante o II Seminário Estadual da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Criança Feliz MS, que será realizado na próxima sexta-feira (29), em Campo Grande.

A proposta do seminário é contribuir na reflexão sobre o desenvolvimento infantil no cenário nacional, apresentar as metodologias existentes e a interface entre a Política de Assistência Social – Proteção Social Básica e o Programa Primeira Infância no SUAS, oportunizando a divulgação das experiências exitosas desenvolvidas nos municípios de Mato Grosso do Sul.

A programação do evento traz os casos de sucesso de Campo Grande, Corumbá, Naviraí e Pedro Gomes do Programa Primeira Infância no SUAS. A palestra magna do ministro da Cidadania, Osmar terra, tem início às 16h.

O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e terá também a presença da primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, da secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, entre outras autoridades.

Confira a programação completa:

Deixe seu Comentário

Leia Também