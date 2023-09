"Miranha" de Campo Grande encanta crianças e faz renda extra

Um ideia e um sonho, assim Ivan Gonçalves Dias, de 35 anos comprou a roupa de Homem-Aranha para vender docinhos nas ruas da região central de Campo Grande.

O morador do Santa Luzia conta que já fazia o comércio, mas as vendas aumentaram depois que comprou a fansatia. "Vi que as crianças gostavam do herói e resolvi comprar, me ajuda a vender mais, porque pago aluguel, então tenho que correr atrás", contou o "miranha" de Campo Grande que também faz bicos e diárias.



Vestido do famoso herói da Marvel, Ivan acumula fãs e crianças sempre se aproximam e pedem foto. "Pessoal tira foto, filma, tem loja que me contrata para fazer propaganda e consigo um dinheiro a mais".

O trabalho é dobrado agora que a bicicleta da filha de Ivan foi roubada dentro da casa onde ela mora com a avó. "Era uma bike de mais de mil reais e agora tenho que comprar outra".

Ivan vende jujubas, gomas, chicletes e pirulitos e pode ser encontrado nas ruas do centro de Campo Grande.

