Missa de 7º dia do cantor João Carreiro será realizada em MS e MT

A missa de 7º dia do cantor João Carreiro será realizada às 19h desta terça-feira (9), nos dois estados que o cantor nasceu e viveu a maior parte da vida, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As cerimônias serão simultâneas, nas cidades de Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Pedra Petra (MT).

O artista morreu na última quarta-feira (3), em Campo Grande, aos 41 anos. João tinha uma condição cardíaca chamada de prolapso da válvula mitral (PVM) e não resistiu a uma cirurgia cardíaca, informou a direção do Hospital do Coração, onde ele foi internado.

Na Capital, a missa do 7º dia será no Santuário Nossa Senhora da Abadia; em Cuiabá, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora; e em Pedra Petra, na Paróquia São Pedro Apóstolo.

Trajetória

Natural de Cuiabá (MT), o sertanejo ficou nacionalmente conhecido por participar da dupla "João Carreiro e Capataz", que fez muito sucesso durante a década de 2000.

Em 2009, a música "Bruto, Rústico e Sistemático" fez parte da trilha sonora da novela Paraíso, da TV Globo.

Em 2014, a dupla se separou, e João Carreiro seguiu carreira solo. Em dezembro de 2023, o cantor lançou as gravações de duas músicas: "Meu Avô" e "A Coroa É Meu Chapéu".

Na virada do ano, João Carreiro se apresentou na cidade de Pedra Preta (MT), última vez que subiu ao palco.

