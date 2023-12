Missa do Galo à meia noite recebeu centenas de fiéis na Catedral da Sé em São Paulo

A celebração que começou à meia-noite desta segunda-feira (25), teve centenas de fiéis presentes na tradicional Missa do Galo na Catedral da Sé, no Centro de São Paulo.

Antes de começar, os fiéis assistiram à apresentação do coral Schola Cantorum. Em seguida, a missa foi celebrada por Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, que ressaltou a importância de agradecer e acolher a todos.

No momento mais esperado da celebração, a imagem do menino Jesus foi levada pelos fiéis para o presépio da igreja. Dom Odilo finalizou a missa com uma mensagem de união e de fé.

"Eu desejo que todos tenham um feliz e abençoado natal, e que sintam em seus corações que Deus está perto, que Deus manifestou sua proximidade a todas as pessoas, e quer chegar junto de cada um. Natal é isso. Deus que venha a nós e nós o acolhemos de coração aberto. Um feliz e abençoado natal a todos", afirmou o arcebispo.

Durante a missa de Galo, neste domingo (24), o Papa Francisco lembrou do conflito entre Israel e Hamas, na Faixa de Gaza. A guerra teve impactos na Cisjordânia, que é o local onde nasceu Jesus, segundo a tradição cristã.

"E, nesta noite, o nosso coração está em Belém, onde o Príncipe da Paz ainda é rejeitado pela lógica perdedora da guerra, com o estrondo das armas que ainda hoje O impede de encontrar alojamento no mundo", expressou o pontífice argentino durante a missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

"[Jesus] não subverte do alto as injustiças com a força, mas de baixo com o amor; não irrompe com um poder sem limites, mas desce até aos nossos limites", declarou o papa.

Aproximadamente 6.500 fiéis participaram da missa, segundo o Vaticano, e centenas de outros a acompanharam por meio de telas gigantes instaladas do lado de fora, na Praça de São Pedro.

