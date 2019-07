Missa em homenagem ao Professor Waldemar emociona Bonito

Emoção marcou a missa em homenagem ao professor Waldemar Martins que aconteceu no último sábado (27) e reuniu familiares e amigos em Bonito, como programação extra do Festival de Inverno.

Waldemar faleceu no último dia 3 de julho aos 88 anos e deixou um legado de contribuição ao desenvolvimento do turismo e a conservação dos recursos naturais de Bonito. O professor instalou o primeiro hotel fazenda da cidade como Rodovia da Ilha do Padre, hoje denominada Rodovia do Turismo.

O filho, jornalista Bosco Martins, que ao lado de Waldemar investiu em Bonito, sendo reconhecido com o título de cidadão bonitense desde 2012 (outorgado pela Câmara de Bonito), representou os familiares acompanhado de sua esposa, a bióloga e jornalista Marcia Brambilla, e se emocionou com a homenagens e agradeceu a presença de todos, destacando que o pai sempre será lembrando pelas causas e ideais no qual acreditava.

O Padre Israel que conduziu a missa relembrou a importância, a atuação ambiental e o papel desenvolvimentista do homenageado para o município de Bonito, confortando familiares, amigos e fieis numa bela pregação. “Seu Waldemar, além da saudade, nos deixa também uma lição. Sua vida foi vivida intensamente, brigando pelas causas em que acreditava. Em Bonito foi pioneiro com a criação do primeiro hotel rural, e como ambientalistas, fazia questão de que a natureza fosse respeitada. Aos 88 anos, teve o privilégio de partir como alguém que realmente viveu a vida”, destacou.

De modo simples e intenso coube a cantora Nilzete Pinheiro homenagear cantando uma de suas canções preferidas do Trio Parada Dura, "As andorinhas Voltaram. Para Nilzete, o que fica dele são as boas lembranças. “Sempre que vinha a Bonito, pedia pra me chamar para cantar para ele. Gostava da música raiz, que fala da vida como ela é. Para mim pessoalmente foi uma grande perda e sentiremos muita saudade dele”, disse emocionada.

A missa também lembrou o falecimento de Rosangelo dos Santos, Willian Fabrão, Euclides Nunes, Belem Grance, Librorio Vieira, Anisia Loureiro, Maria Elma Vieira, Jorge César Schiavo, Ilza Leão de Matos e dos jovens Raul Reverdito e Thiago Correia, que faleceram na semana que passou.

