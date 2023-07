Comitiva de MS está no Chile conhecendo projeto de celulose

Em viagem ao Chile, a comitiva sul-mato-grossense, comandada pelo governador do Estado Eduardo Riedel, à sede da empresa de celulose em Concepcion e Santiago, no Chile tratou sobre a implantação da indústria de celulose da Arauco em Mato Grosso do Sul e a tecnologia avançada do grupo chileno no setor.

Presente na visita, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck contou que o objetivo principal dessa viagem são as negociações. “Fazer as últimas tratativas com a Arauco, que é a segunda empresa mundial em termos de produção de celulose de fibra curta", salientou o secretário.

A obra da Arauco para a contrução de uma nova fábrica de celulose a 50 km da cidade de Inocência, deve iniciar a partir de 2025, finalizando a construção até o primeiro trimestre de 2028. No auge das obras, 12 mil empregos devem ser gerados no município, enquanto cerca de 2 mil postos de trabalho devem permanecer ativos nas operações industrial e florestal. A perspectiva é que no auge da operação, sejam explorados 285 mil hectares de eucaliptos.



O local escolhido para a instalação da empresa é estratégico na margem esquerda do rio Sucuriú, e a 100 km do rio Paraná. Em termos de logística, a planta ficará a 47 km da ferrovia de bitola larga.

A comitiva conheceu na cidade de Concepción, as atividades da empresa. Outro ponto destacado por Verruck foi a oportunidade de entender qual é a lógica ambiental, de sustentabilidade e de carbono da Arauco. "A empresa trabalha com eixos extremamente importantes, que é essa questão do carbono, da biodiversidade e toda a sustentabilidade. Verificamos, dessa forma, que as ações estão alinhadas com a proposta do Governo do Estado. Entendemos porque a Arauco já é uma empresa carbono negativa e vai repetir obviamente todo esse modelo com a otimização de uso de água em Mato Grosso do Sul, com plantio de floresta. Então é uma pesquisa bastante intensa, mostrando que na área da ciência, tecnologia e inovação, a Arauco tem esse BioForce, tem esse estudo de pesquisa e nós já estamos alinhando a parceria desse estudo", complementou.



O objetivo, conforme Verruck é que as universidades de Mato Grosso do Sul ampliem a relação com a pesquisa da empresa chilena, já que realiza parceria com universidades de Minas Gerais e principalmente com a Embrapa.



A vinda da indústria, deve representar um aporte de investimentos que podem alcançar R$ 25 bilhões. "É muito similar ao que já acontece no município de Ribas do Rio Pardo, onde o tamanho das plantas industriais sendo instaladas em Inocência são similares. Hoje a comitiva realiza também reunião com a Sonda, que é uma empresa de tecnologia que hoje no Estado atua na nossa PPP de Infovias. "A Sonda está instalando o cabeamento de Infovias em todo o estado de Mato Grosso do Sul, conectando os nossos 79 municípios. Então vamos ter uma reunião também além da Arauco, com a Sonda, aqui em Santiago", concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também