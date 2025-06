Missão empresarial da Fiems amplia perspectivas de investimentos na África do Sul

Com novas oportunidades para a internacionalização da indústria de Mato Grosso do Sul, a missão empresarial liderada pela Fiems à África do Sul superou as expectativas e cumpriu seu objetivo principal, conforme avalia o diretor de relações internacionais da Federação, Aurélio Rocha.

Durante uma semana, 19 empresários do Estado visitaram instituições como as Câmaras de Comércio de Cape Town e Johannesburgo, além de importantes empresas como a Tiger Brands e a mina de diamantes Kullina. Também esteve na Babylonstoren, referência mundial na produção de vinhos.

Outro destaque foi a participação na Africa Food Show, uma das maiores feiras do setor de alimentos e bebidas do continente. “Foi muito importante porque conseguimos quebrar uma série de estereótipos que o empresário brasileiro ainda tem em relação à África. Mostramos que o continente está em crescimento econômico e populacional e que há uma série de oportunidades concretas para o setor industrial”, avaliou Aurélio Rocha.

Ele ainda ressaltou as semelhanças econômicas entre Mato Grosso do Sul e a África do Sul, que atua com destaque nos setores de mineração, alimentos, bebidas e agronegócio. “Essa aproximação estratégica nos permitiu entender melhor os caminhos de desenvolvimento da África do Sul, que também funciona como porta de entrada para outros 54 mercados africanos. É uma base para quem deseja iniciar o processo de internacionalização pela região”, afirmou.

Segundo o superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça, participar da missão da Fiems foi uma oportunidade de conhecer novos produtos. “Temos um novo mercado aqui e uma grande oportunidade de trazer produtos do Mato Grosso do Sul e também levar produtos daqui da África do Sul para o Brasil. É fundamental essa parceria de Sebrae e Fiems e todo o setor empresarial do nosso Estado para fortalecer a nossa indústria local, fortalecer os nossos empreendedores", disse.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também