Missão técnica leva prefeitos de MS à Rota Bioceânica

Representantes de 12 municípios de Mato Grosso do Sul participam, nesta semana, de uma missão técnica pela Rota Bioceânica, corredor que conecta o Brasil ao Paraguai, Argentina e Chile e que se consolida como alternativa para acesso ao mercado asiático. A ação é promovida pelo Sebrae/MS em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e conta com o apoio da Assomasul.

O objetivo da missão é proporcionar aos gestores públicos e lideranças locais a possibilidade de conhecer o traçado do corredor e identificar, de forma prática, impactos e oportunidades associados à nova logística regional.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, a ação busca subsidiar os municípios na formulação de estratégias de desenvolvimento econômico. “Com essa missão, os prefeitos percorrem o trajeto da rota e observam diretamente as possibilidades de integração econômica. O Sebrae atua para que os pequenos negócios estejam preparados para esse novo cenário, com acesso a informações e estrutura para se inserirem nesse contexto de transformação regional”, afirmou.

A comitiva é formada por representantes dos municípios de Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Brasilândia, Inocência, Itaquiraí, Jardim, Maracaju, Nioaque, Porto Murtinho e Ribas do Rio Pardo.

Segundo o presidente da Assomasul e prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, a visita técnica permite aos gestores avaliar os impactos diretos e indiretos da rota sobre seus municípios.

“Conhecer in loco a infraestrutura da rota e os pontos de conexão com o transporte e a produção regional é importante para projetarmos ações de fortalecimento econômico. O corredor deve influenciar diversas cadeias produtivas, além de abrir novas possibilidades de logística e comércio exterior”, destacou.

Etapas da missão

A expedição teve início ontem (6), em Porto Murtinho, com visita técnica às obras da ponte sobre o Rio Paraguai, que conectará o Brasil à cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai. Como a construção está em fase de execução, a travessia foi feita por balsa.

Após passar pelo centro de imigração, o grupo seguiu viagem pelo Chaco paraguaio, passando por comunidades indígenas e pela cidade de Loma Plata. O cronograma inclui também a participação no 7° Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, que será realizado entre os dias 8 e 10 de outubro, em San Salvador de Jujuy, na Argentina.

A missão será encerrada em Iquique, no Chile, com visitas à Zona Franca e ao Porto de Iquique, considerados pontos estratégicos da logística de exportação para o mercado asiático.

