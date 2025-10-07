Menu
Missão técnica leva prefeitos de MS à Rota Bioceânica

A comitiva visita obras e participa de fórum internacional para alinhar estratégias de desenvolvimento local

07 outubro 2025 - 12h51Sarah Chaves, com Sebrae/MS
A expedição teve início ontem (6), em Porto MurtinhoA expedição teve início ontem (6), em Porto Murtinho   (Divulgação)

Representantes de 12 municípios de Mato Grosso do Sul participam, nesta semana, de uma missão técnica pela Rota Bioceânica, corredor que conecta o Brasil ao Paraguai, Argentina e Chile e que se consolida como alternativa para acesso ao mercado asiático. A ação é promovida pelo Sebrae/MS em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e conta com o apoio da Assomasul.

O objetivo da missão é proporcionar aos gestores públicos e lideranças locais a possibilidade de conhecer o traçado do corredor e identificar, de forma prática, impactos e oportunidades associados à nova logística regional.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, a ação busca subsidiar os municípios na formulação de estratégias de desenvolvimento econômico. “Com essa missão, os prefeitos percorrem o trajeto da rota e observam diretamente as possibilidades de integração econômica. O Sebrae atua para que os pequenos negócios estejam preparados para esse novo cenário, com acesso a informações e estrutura para se inserirem nesse contexto de transformação regional”, afirmou.

A comitiva é formada por representantes dos municípios de Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Brasilândia, Inocência, Itaquiraí, Jardim, Maracaju, Nioaque, Porto Murtinho e Ribas do Rio Pardo.

Segundo o presidente da Assomasul e prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, a visita técnica permite aos gestores avaliar os impactos diretos e indiretos da rota sobre seus municípios.

“Conhecer in loco a infraestrutura da rota e os pontos de conexão com o transporte e a produção regional é importante para projetarmos ações de fortalecimento econômico. O corredor deve influenciar diversas cadeias produtivas, além de abrir novas possibilidades de logística e comércio exterior”, destacou.

Etapas da missão

A expedição teve início ontem (6), em Porto Murtinho, com visita técnica às obras da ponte sobre o Rio Paraguai, que conectará o Brasil à cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai. Como a construção está em fase de execução, a travessia foi feita por balsa.

Após passar pelo centro de imigração, o grupo seguiu viagem pelo Chaco paraguaio, passando por comunidades indígenas e pela cidade de Loma Plata. O cronograma inclui também a participação no 7° Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, que será realizado entre os dias 8 e 10 de outubro, em San Salvador de Jujuy, na Argentina.

A missão será encerrada em Iquique, no Chile, com visitas à Zona Franca e ao Porto de Iquique, considerados pontos estratégicos da logística de exportação para o mercado asiático.

