Modelo fala que "polícia é comprada" e delegado registra BO

A Polícia Civil de São Paulo registrou um boletim de ocorrência (BO) contra a modelo Najila Trindade, que acusa o jogador Neymar de estupro. Via telefone celular, ela foi entrevistada pelo jornalista Roberto Cabrini, do SBT, e teria criticado o trabalho da corporação.

Najila foi questionada pelo jornalista sobre o suposto furto do tablet, e a modelo disse que “a polícia é comprada”. As informações são do jornal Agora.

Em dado momento da entrevista, o jornalista disse à modelo que após ela ter alegado que alguém teria invadido o apartamento e que o tablet com o suposto vídeo teria sumido, a polícia compareceu ao local e só localizou digitais dela e da empregada. Na sequência, Najila diz, “é, mas a polícia está comprada, né? Ou não? Ou estou louca?”.

Após a declaração, o delegado da 6° Seccional registrou boletim de ocorrência.

Segundo o documento oficial, “as declarações maculam não só a honra da Polícia Civil como instituição (...), mas, sobretudo, a honra objetiva dos servidores lotados no IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), responsáveis pela coleta do material papidatiloscópico (digitais)”.

O Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de SP) e a Adpesp (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de SP) também repudiaram as declarações de Najila.

