Modelo pedagógico da Escola Sesi da Capital é reconhecido por empresa chilena

Equipe da indústria florestal Arauco conheceu nessa quarta-feira (27), a estrutura da Escola do Sesi de Campo Grande. A empresa chilena será instalada no município de Inocência, no interior de Mato Grosso do Sul e prevê investimentos da ordem de R$ 15 bilhões. Buscando atender as demandas da comunidade, o presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen, estuda a viabilidade da implantação de um Centro Integrado Sesi Senai no município.

Na ocasião, o superintendente do Sesi, Régis Borges, apresentou os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, além do projeto pedagógico da escola. “O que nós, como Sesi, queremos é que o seu filho seja um grande profissional, porque formamos o cidadão de forma integral, com capacidade de realização”, explicou.

Com a oportunidade de conversar com os alunos e ver de perto o trabalho desenvolvido pela escola, os representantes da gigante de celulose demonstraram empolgação com a estrutura que o município pode receber.

De acordo com o diretor de novos negócios da Arauco, Mário Neto, as expectativas com o projeto são as melhores possíveis.

“O que nós vimos aqui na Escola Sesi, a metodologia, a cultura, o entusiasmo dos alunos, realmente, nos deixou bastante impressionados e seguimos com essa parceria com o Sesi para ter uma escola diferenciada, que agregue valor à comunidade e consiga também, como diz a missão da escola, melhorar a capacidade de realização dos alunos. Isso tem tudo a ver com o que a Arauco quer fazer através do projeto Sucuriú”, explicou.

A previsão é que a estrutura instalada em Inocência tenha capacidade para atender 400 alunos e tenha R$ 15 milhões em investimentos. Já a empresa, planeja distribuir bolsas para estimular a permanência de colaboradores e a boa formação da comunidade.

