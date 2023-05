"Monitoramento dos filhos", alerta secretário de educação para evitar ataques

Para evitar um efeito contágio depois da ação do adolescente de esfaquear a mãe de um aluno em uma escola municipal da Capital na tarde desta quinta-feira (18), o secretário de Educação, Lucas Bitencourt falou que deve ser feito o monitoramento dos filhos.



"Conscientização das famílias, a responsabilidade de monitoramento dos filhos. 'Meu filho está mesmo na escola'? Acompanhar a mochila, quem são os amigos, entender o que está acontecendo na vida social. Precisamos dessa parceria com as famílias", alertou.

"A escola já está fazendo sua responsabilidade, com botão antipânico, e buscando todas as necessidades possíveis para prezar pela educação e segurança, mas é primordial o apoio familiar neste momento", reforçou.

Questionado sobre o fato de alguns pais não ficarem sabendo do ocorrido de imediato, o secretário afirmou que a ação rápida e a reposta breve de contenção do adolescente fez com que alguns pais não soubessem. "Isso foi louvável [a ação do guarda] e por isso não se espalhou no momento da ação. Agora vamos trazer resposta à ação já com intervenção de tranquilizar para fazer a mediação", pontuou Lucas.

Ele ainda declarou que as aulas seguem normalmente, com o reforço da segurança, como portões sempre fechados, parceria com as famílias e também um aplicativo será oficializado, para estes casos, que será anunciado pela prefeita Adriane Lopes nos próximos momentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também