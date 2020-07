Morador da capital ganha sozinho R$ 100 mil da Nota MS Premiada

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O sexto sorteio do Nota MS Premiada contemplou um único ganhador, morador de Campo Grande, levou sozinho o prêmio de R$ 100 mil. Os acertadores da quina totalizam 342 acertadores e receberão o prêmio de R$ 584,80 cada um.

Para saber se você é um dos contemplados acesse o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digite o seu CPF. O sexto sorteio é referente às aquisições efetuadas no mês de junho. Antes de retirar o prêmio, o ganhador deverá informar os dados bancários por meio do cadastro no mesmo site.

O ganhador tem até o 15º dia do mês subsequente ao sorteio para efetuar o cadastro e receber o prêmio na data do dia 20 (vinte) do mesmo mês, conforme estabelece o Decreto 15. 341/ 2019. Caso o ganhador efetue o cadastramento do 16º dia até o último dia do mês, ele receberá o prêmio nada data do dia cinco do outro mês.

“Dos sorteios anteriores, no total, ainda faltam 624 ganhadores que precisam se cadastrar. Há casos em que o acertador informou dados bancários incorretos. No dia 15 de julho, por exemplo, terminou o prazo para que os ganhadores da quina que foram sorteados no mês de março resgatassem o prêmio”, informou o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de MS, Amarildo Cruz.

Os números sorteados foram 04 - 10 - 12 - 14 - 36 - 46. Para mais informações o número (67) 3389-7801 está disponível para ligações ou envio de mensagens via aplicativo de WhatsApp.

