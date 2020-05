Morador reclama de vazamento de água no Arnaldo Estevão de Figueiredo

O cinegrafista, Elizeu Abrão Guilhen, 54 anos, fez uma publicação em suas redes sociais nesta terça-feira (26), reclamando de um vazamento de água, na rua dos Previdenciários, onde mora, no bairro Arnaldo Estevão Figueiredo.

De acordo com o morador, a água ficou vazando por horas. “Ontem vi aquela água que não parava nunca de vazar, desde as 19h da noite, passou a madrugada e esta vazando até agora na tarde de hoje”, comenta Elizeu ao JD1 Notícias.

Conforme relatado por Elizeu, o problema é frequente na rua, devido aos hábitos dos moradores. "Aqui levou um tempo para a companhia de água colocar o sistema de esgoto. As pessoas tem a mania de jogar a água da máquina na rua, mesmo depois da instalação do sistema de esgoto, as pessoas ainda jogam água na sarjeta", declarou.

“Fica a sugestão para eles disporem de uma equipe de emergência. Não é de hoje que se observa os vazamentos na cidade, e leva um tempo para a companhia sanar o problema”, alega o morador, como forma de sugerir um atendimento mais rápido.

Águas Guariroba

O JD1 Notícias entrou em contato com a estação de tratamento de água de Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba que se prontificou a verificar se havia alguma notificação do vazamento.

Apesar do vazamento ocorrer desde a noite passada, como foi relatado pelo morador, a empresa afirma que a notificação chegou apenas nesta terça-feira, e que uma ordem de serviço para averiguar o local já foi aberta, e as equipes devem visitar o bairro ainda nesta tarde.

