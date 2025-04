Morador visita chácara e volta para casa com filhote de sucuri no filtro do carro

Um morador do Parque Novo Século acionou a Polícia Militar Ambiental ao se deparar com um filhote de Sucuri embaixo de seu veículo, logo após chegar em casa, depois de visitar sua chácara, na zona rural da Capital na noite de ontem (3).

Foram precisos 40 minutos de busca até o animal, de cerca de 50 centímetros ser encontrado no filtro de ar do veículo.

A serpente foi resgatada sem ferimentos e encaminhada ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) para avaliação veterinária e, posteriormente, reinserção em seu habitat natural.



A ocorrência com répteis tem se tornado cada vez mais frequente em Campo Grande, segundo a PMA, recentemente, uma outra serpente foi encontrada em um estabelecimento comercial da cidade. Imagens de câmeras de segurança sugerem que o animal também tenha sido transportado involuntariamente por um veículo

"Esse aumento de ocorrências com serpentes em áreas urbanas, pode estar relacionado às chuvas intensas dos últimos dias, que favorecem a oferta de alimentos e tornam as cobras mais ativas, especialmente durante os períodos de reprodução e busca por alimentos", alertou.

Orientações da Polícia Militar Ambiental

- Mantenha a calma e a distância: Não tente capturar ou matar o animal. Mesmo espécies não peçonhentas podem causar acidentes.



- Isole a área: Feche portas e janelas para evitar que a serpente se desloque para outros cômodos. Mantenha crianças e animais domésticos afastados.



- Chame um profissional: Entre em contato com a Polícia Militar Ambiental, ou o órgão ambiental da sua cidade.

- Prevenção é fundamental: manter o quintal limpo e eliminar entulhos que possam servir de abrigo.





