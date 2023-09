Moradores do Jardim Aeroporto recebem serviços da EMHA

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) oferta nesta quarta-feira (13), serviços de renegociação de dívidas, cadastro e atualização cadastral para a população do Jardim Aeroporto. O atendimento será realizado das 8h ao meio-dia, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Albino Coimbra Filho, localizado na Rua Rio Galheiro, nº 470.

Na manhã desta terça-feira (12), equipes da Agência Municipal de Habitação notificaram mais de 600 mutuários, moradores na região do Jardim Aeroporto, que possuem alguma pendência e precisam regularizar sua situação cadastral junto à Emha.

Vale lembrar que as ações visam conscientizar os mutuários inadimplentes de Campo Grande, uma vez que a regularização de dívidas e titularidade dos imóveis é fundamental para que haja a continuidade aos programas habitacionais de interesse social.

“A regularização dos débitos é muito importante, pois nós precisamos arrecadar esses recursos das famílias já selecionadas para oportunizar novas construções e unidades habitacionais para novas famílias”, explica o diretor-adjunto da Emha, Claudio Marques. “Além disso, essas ações são uma oportunidade para os mutuários ficarem em dia com as renegociações e garanta os descontos previstos em lei com o pagamento em dia”, esclareceu.

Emha em Ação

Iniciado no mês de junho, o “Emha em Ação” já ofereceu diversos serviços relacionados à habitação para a população campo-grandense. Só no mês de agosto, foram realizados atendimentos no CRAS São Conrado, CRAS Vila Nasser, CRAS Indubrasil, CRAS “Severino Imperador Pazuelos” Zé Pereira, CRAS Rosa Adri e CRAS Aero Rancho, na Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi do bairro Jardim Noroeste e outros.

A Prefeitura de Campo Grande reafirma o compromisso de trabalhar em prol da habitação de qualidade, garantindo o acesso a moradias adequadas para a população. O evento “Emha em Ação” é uma demonstração desse comprometimento, oferecendo serviços essenciais à comunidade.

Para mais informações sobre a ação e os serviços disponíveis, os interessados podem entrar em contato com a Emha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h pelo telefone (67) 3314-3900.

