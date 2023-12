Moradores escutam choro e encontram recém-nascida em máquina de lavar

Uma bebê recém-nascida foi encontrada dentro de uma máquina de lavar em uma casa no bairro Parolin, em Curitiba (PR), na manhã dessa sexta-feira (22). O caso aconteceu na rua Padre Isaías de Andrade.

Moradores escutaram o choro da criança e começaram a procurar de onde vinha o barulho.

"A gente pensou que era um gato pelo barulho. Aí eu fui ver e era uma criança dentro da máquina. Essa lavandaria a gente não usa, então acho que a pessoa pulou o portão e deixou ela lá", disse a moradora da casa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a bebê havia nascido há poucos horas, pois ainda estava com o cordão umbilical.

"É uma menina, ela ainda está com o cordão umbilical. Quando chegamos, os populares já estavam trazendo ela no colo. Nessa ocorrência tem um sentimento especial de que o recém-nascido fique bem. Graças a Deus está tudo bem", informou o CB.

A bebê foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador e passa bem. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre a mãe. *Com informações do portal Metropoles.

