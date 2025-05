Moradores reclamam de 'escuridão' em rua que está há meses sem iluminação no Taveirópolis

Moradores da Rua dona Thomazia Rondon, que tem ao menos sete quadras, estão há cerca de cinco meses sem iluminação do poste de luz próximo a Albert Sabin, região do Taveirópolis e pediram ajuda por providências.

Um dos populares, o cinegrafista David Davilla, 54 anos, informou ao JD1 que a luz do poste, próximo ao Supermercado Legal, parou de funcionar em dezembro de 2024, e em janeiro de 2025ele fez a primeira solicitação junto à Prefeitura de Campo Grande. “Até agora estamos na escuridão”.

Desde então, outros contatos foram feitos, também por vizinhos, no que os moradores foram informados de que haverá um reparo, mas sem previsão desde então.

Ao JD1 a Energisa reforçou que a iluminação pública é de competência do Poder Público. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura que informou, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) que enviará uma equipe ao local para "tomar as providências necessárias para solucionar o problema".

