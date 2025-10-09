Menu
JD1TV: Moradores reclamam de obra que vai até a madrugada na entrada das Moreninhas

Reclamação aponta barulho excessivo e falta de resposta da empreiteira Tecol

09 outubro 2025 - 10h10Sarah Chaves

Uma leitora da Rua Villas de Paloma, relatou a obra na entrada das Moreninhas está causando transtornos aos moradores da região.  Segundo a comunicadora Lúcia Santos, os trabalhadores permanecem no local até altas horas, provocando barulho que vai até a madrugada, já tendo registrado o trabalho após às 00h.

Em seu relato, enviado ao JD1 Lúcia afirmou que o incômodo tem ocorrido por volta das 22h e que, apesar de tentar acionar a polícia e conversar com a equipe responsável pela obra, não obteve retorno.

Lúcia ainda destacou que a situação tem dificultado o bem-estar dos moradores que no calor ficam impedidos até de abrir as janelas, em razão do barulho.

O JD1 entrou em contato com a empresa Tecol e aguarda um posicionamento oficial sobre o caso.

 

