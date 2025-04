Moradores se revoltam com pichações recorrentes na Orla Morena

Os moradores do bairro Cabreúva e adjacentes que circundam a Orla Morena, se depararam com mais um ato criminoso na manhã de segunda-feira (8), quando perceberam que o espaço do palco foi pichado, logo após ter sido pintado.

A Orla Morena está sendo revitalizada pela Funesp e pela Associação de Moradores do Bairro Cabreúva (AMBC), que pintou o local, exatamente para cobrir outros estragos. No entanto, na noite de domingo (6), o grupo aproveitou que não tinha vigilância e pichou o local.

Uma moradora contou que os vizinhos se mobilizam para colocar câmeras de segurança no espaço e fazer uma vigilância comunitária para que mais atos como esse não se repitam. O aso foi registrado em uma Delegacia de Polícia Civil da Capital



“A AMBC, que sempre apoia manifestações culturais responsáveis e ordeiras, em nome dos moradores do Bairro Cabreúva, e adjacentes, informa que tomará as medidas cabíveis contra o vandalismo”, se manifestou a Associação em nota.

A pichação é considerada como crime ambiental, nos termos do Art. 65 da Lei 9.605/98 que estipula pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem pichar ou por qualquer meio, sujar ou manchar, edificação ou monumento urbano



