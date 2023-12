Moraes confirma realização do Concurso TSE Unificado ainda em 2024

O Ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou, durante a apresentação do balanço das atividades de 2023, que o Concurso TSE Unificado deve ter sua publicação de edital e aplicação das provas ainda no primeiro semestre de 2024.

“O plenário aprovou a resolução 23.724 de outubro de 2023, estabelecendo normas gerais para a realização do concurso TSE Unificado para os cargos efetivos dos quadros da Justiça Eleitoral. Já foi escolhida a entidade que realizará o concurso para que possamos, ao longo do primeiro semestre do ano que vem, concretizar este processo”, disse o ministro.

No total, serão ofertadas 520 vagas para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, além da formação de cadastro reserva para o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais.

