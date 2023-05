Moraes manda investigarem os diretores do Google e Telegram no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), mandou instaurar um inquérito para investigar os diretores e demais responsáveis por Google Brasil e Telegram Brasil que tiveram participação nas mensagens contra a PL das Fake News.

Moraes ainda determinou que o inquérito siga sob sigilo e que as postagens, publicações e mensagens mencionadas na notícia-crime sejam encaminhadas para a Polícia Federal no prazo de até 60 dias para a elaboração de laudo pericial.

Além disso, o ministro também determinou que os diretores das empresas deponham à PF e que essas provas sejam compartilhadas com o inquérito nº 4.781, das Fake News.

