Moraes nega transferência imediata de Bolsonaro para hospital após queda na PF

Ministro do STF determina que defesa apresente laudo médico e informe exames necessários

06 janeiro 2026 - 16h13Taynara Menezes
Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médicoSegundo a Polícia Federal, Bolsonaro sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico   (Foto: Reprodução )

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a transferência imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um hospital após ele relatar uma queda na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

Moraes determinou que a defesa do ex-presidente apresente ao STF o laudo médico emitido pela PF e informe quais exames serão necessários, avaliando se podem ser realizados na própria superintendência.

Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico imediatamente, sendo indicada apenas observação. O cirurgião Cláudio Birolini, responsável pela saúde do ex-presidente, afirmou que ele teve traumatismo craniano leve.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que Bolsonaro bateu a cabeça em um móvel da cela durante a queda enquanto dormia.

