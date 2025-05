Morango por Caqui? Veja o que sai em conta na Ceasa nesta semana

Supersafra faz preço do caqui despencar e morango inicia semana em alta na CEASA/MS

Entre a semana do dia 12 ao dia 17 de maio, a safra de produtos comercializados na Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), tem quatro itens com elevação considerável no preço médio, entre eles o morango e o tomate que saltaram R$ 15 e R$ 10 respectivamente.



A caixa de 1,5 kg de morango teve um aumento de 35,5%, passando de R$ 40,00 para R$ 55,00. A alta é consequência do processo de transição entre o encerramento da safra no Sul do país, e o início ainda tímido da colheita em Minas Gerais, o que tem gerado uma oferta limitada da fruta no mercado.

A safra do caqui Fuyu, que normalmente ocorre entre março e junho, teve início antecipado neste ano em regiões como Caxias do Sul (RS) e Itatiba (SP), devido ao clima quente e à baixa umidade.





Conforme a Dimer (Divisão de Mercado e Abastecimento), o valor médio da caixa com 6 kg de caqui caiu de R$ 45,00 para R$ 40,00, uma redução de 12,44% em comparação com a semana anterior, reflexo de uma supersafra que garantiu uma produção excepcionalmente elevada nas regiões produtoras.



Esse fenômeno se caracteriza por uma produção excepcionalmente elevada, resultado de condições climáticas favoráveis, boa condução das lavouras e baixa incidência de pragas. Como consequência, a oferta da fruta aumentou consideravelmente, pressionando o mercado e derrubando os preços.



Fruta típica do outono, o caqui é rico em vitaminas, fibras e antioxidantes, que favorecem o fortalecimento do sistema imunológico e ajudam a retardar o desenvolvimento de doenças como o câncer, além de contribuir para a redução do colesterol ruim e o controle da pressão arterial.



