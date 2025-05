Morre a freira Inah Canabarro Lucas, brasileira que era a mulher mais velha do mundo

Morreu na quarta-feira (30), aos 116 anos, a freira Inah Canabarro Lucas, que ficou conhecida mundialmente como a mulher mais velha do mundo, posição que ocupava desde janeiro deste ano.

Inah “assumiu” o título de mulher mais velha do mundo após o falecimento da japonesa Tomiko Itooka, em 29 de dezembro do ano passado, aos 116 anos e 220 dias. A freira brasileira viveu, no total, 116 anos e 326 dias.

Torcedora do Internacional, Inah vivia na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e tinha o futebol como uma de suas paixões. “Seja rico ou pobre, não importa — é para o povo!”, dizia a freira sobre o esporte.

Com a morte de Inah, a britânica Ethel Caterham, de 115 anos, passou a assumir a posição de mulher mais velha do mundo. A confirmação é da organização LongeviQuest, que monitora registros globais de longevidade.

