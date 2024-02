Morre advogado Antônio José Corrêa

Aos 81 anos, Antônio José Corrêa veio a óbito após sofrer um infarto fulminante enquanto estava em casa, no bairro Moreninha em Campo Grande. Ele era advogado e primo do deputado estadual Paulo Corrêa. Atuou como Assessor Jurídico na Secretaria de Estado de Administração (SAD).

Quem encontrou o corpo foram os vizinhos quando foram chamá-lo, mas como Antônio José não respondeu, eles entraram na casa com uma chave que a vítima havia dado a eles. Segundo um deles, o advogado aposentado teve um mal súbito antes de sofrer o infarto, ainda afirmou que ele era querido pelos vizinhos e tinha uma vida ativa.

O Corpo de Bombeiros foi o responsável por declarar a morte de Antônio José. Ao JD1 Notícias, o irmão, José Corrêa explicou que Antônio era aposentado há mais de 20 anos e vivia com problemas cardíacos. Além de ter um dos pulmões 100% debilitado, e o outro 60%. O idoso morava sozinho, e não deixou filhos.

