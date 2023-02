Morre agrônomo Tito Livio Canton, aos 74 anos

O engenheiro Agrônomo Tito Livio Canton faleceu aos 74 anos, nesta quarta-feira (22), após ficar internado no Hospital Proncor, na Capital. Segundo informações apuradas pelo JD1, ele teve uma parada cardíaca esta manhã. Canton havia testado positivo para covid-19 há cerca de um mês, mas não houve confirmações de complicações em decorrência da doença.

Tito foi presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Grande (ACEA), e também esteve como conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul. O engenheiro também já foi candidato ao governo do Estado pelo Partido Verde.

O velório está marcado para essa quinta-feira (23), das 7h às 10h30, no Memorial Park, localizado na Rua Francisco dos Anjos, 442 - Universitário, em Campo Grande.

