Morre Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, aos 68 anos

Morreu, aos 68 anos, Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. Apesar da informação da morte ter sido divulgada na madrugada desta sexta-feira (8) no site e perfis oficiais da série nas redes sociais, ela ocorreu no dia 1º deste mês.

"Lamentamos profundamente que ele ainda tivesse vários trabalhos em andamento com grande entusiasmo. Além disso, ele teria muito mais a realizar", diz trecho da nota.

Segundo o portal g1, a causa da morte teria sido um hematoma subdural, quando ocorre acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio.

Segundo a nota, um funeral privativo foi realizado com alguns poucos familiares. Planos para comemorar a vida de Toriyama ainda não foram decididos, mas, conforme a nota, serão informados caso aconteçam.

