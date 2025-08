Morre aos 33 anos a atriz Kelley Mack, de "The Walking Dead"

A atriz norte-americana Kelley Mack, conhecida por seu papel na série The Walking Dead, faleceu no último sábado (2), aos 33 anos, em Cincinnati, Ohio, em decorrência de um glioma, tipo raro e agressivo de tumor que afeta o sistema nervoso central.

A informação foi confirmada por familiares à revista The Hollywood Reporter.

Kelley ficou conhecida do grande público por interpretar Addy, uma jovem sobrevivente, na nona temporada da aclamada série de zumbis exibida entre 2018 e 2019.

Sua personagem participou de cinco episódios e teve um desfecho marcante ao ser capturada pelo grupo dos Sussurradores, num dos eventos mais impactantes da trama.

Além de The Walking Dead, Mack atuou em outras séries populares, como 9-1-1, Chicago Med e Schooled, derivada de Modern Family.

No cinema, estrelou o suspense Broadcast Signal Intrusion, ao lado de Harry Shum Jr., além dos longas Mr. Manhattan e Universal, este último, seu trabalho mais recente, no qual também atuou como produtora executiva.

Nascida como Kelley Lynne Klebenow em 10 de julho de 1992, em Cincinnati, Mack estudou na renomada Tisch School of the Arts, em Nova York, onde recebeu um prêmio de atuação por seu trabalho no curta The Elephant Garden (2008), premiado no Festival de Tribeca com o Student Visionary Award.

Durante os últimos 11 anos, Kelley viveu em Los Angeles, onde se dedicou ao audiovisual de forma multifacetada: foi atriz, dubladora, roteirista, diretora, produtora e editora.

Ela participou da produção vencedora do Oscar Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018), como voz auxiliar da personagem Gwen Stacy, substituindo temporariamente a dubladora original, Hailee Steinfeld.

Atrás das câmeras, Mack escreveu, dirigiu e editou o curta Positive (2015), atuou como diretora de fotografia em The Kingdom (2014) e produziu A Knock at the Door (2016). Seu último filme, Universal, foi escrito por Stephen Portland, com estreia prevista para os próximos meses.

Kelley Mack deixa os pais, Kristen e Lindsay Klebenow, a irmã Kathryn, o irmão Parker, os avós Lois e Larry Klebenow, e o namorado, Logan Lanier.

