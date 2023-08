Morre aos 45 anos o MC Marcinho, compositor de "Glamurosa"

Morreu aos 45 anos, neste sábado (26), o MC Marcinho, conhecido como o “Príncipe do Funk”, compositor de sucessos do funk como “Princesa”, “Glamurosa” e “Garota nota 100”, no Rio de Janeiro.

O funkeiro estava internado desde 27 de junho no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, para tratar de um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

“O Hospital Copa D’Or confirma, com pesar, a morte da paciente Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado (26/8), às 9h10, em decorrência da falência múltipla de órgãos. O hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda”, informou o hospital por meio de nota.

Em 11 de julho, Marcinho sofreu uma parada cardíaca e precisou ser intubado. Dois dias depois, passou por uma cirurgia para o implante de um coração artificial e entrou para a fila de espera de um transplante de coração.

No entanto, o MC saiu da lista de transplante após contrair uma infecção generalizada.

