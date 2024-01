Morre aos 51 anos o ator Christian Oliver, de Indiana Jones, em acidente de avião

O ator Christian Oliver, dos filmes "Speed Racer" e "Indiana Jones e a Relíquia do Destino", morreu nesta quinta-feira (4) em um acidente aéreo no Caribe, onde passava as festas de final de ano ao lado da família.

Além do ator, suas filhas Madita Klepser, de 10 anos, e Annik Klepser, de 12 anos, e o piloto da aeronave, Robert Sachs, também morreram durante o acidente.

Segundo a polícia local, o avião monomotor decolou, na parte da tarde, da ilha de Bequia, no país de São Vicente e Granadinas, e tinha como destino final Santa Lúcia, país que também fica no Caribe.

Pouco após a decolagem, o avião iniciou a queda e mergulhou no mar local. O socorro chegou a ser acionado, mas todos os ocupantes já estavam mortos quando foram retirados do mar.

Além de "Speed Racer" e "Indiana Jones e a Relíquia do Destino", o ator também participou de filmes como "As faces do medo", "Operação Valquíria" e o "O segredo de Berlim", além das séries "Hunters" e "Sense 8".

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também