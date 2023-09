Morre aos 56 anos Steve Harwell, ex-vocalista do Smash Mouth

O cantor Steve Harwell, fundador e ex-vocalista do Smash Mouth, morreu nesta segunda-feira (4) aos 56 anos. A informação foi confirmada por Robert Hayes, empresário do grupo criado pelo artista em 1994.

Hayes havia confirmado a informação que Harwell estava com insuficiência hepática em estágio terminal e recebia cuidados paliativos em casa. Segundo o empresário, o cantor morreu "cercado pela família e pelos amigos".

"O legado de Steve viverá através da música", afirmou o empresário.

Conhecido por sucessos como "All star" e pela cover de "I'm a believer", dos Monkees, ambas presentes no filme Shrek, Harwell anunciou sua aposentadoria em 2021 por problemas de saúde mental e física.

"Com Steve, o Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e liderou as paradas com dois singles de sucesso # 1, cinco singles no Top 40, três singles no Hot 100, quatro álbuns da Billboard 200 e uma indicação ao Grammy”, disse Hayes.

