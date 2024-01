Morre aos 60 anos o cantor Greg Wilson, vocalista do Blues Etílicos

O cantor Greg Wilson, vocalista e guitarrista do Blues Etílicos, morreu aos 60 anos, vítima de complicações resultantes de um câncer, descoberto em 2022. A morte foi confirmada pela banca em um post em suas redes sociais.

“Greg Wilson acaba de fazer a passagem para o outro plano. Todos da banda sentem muito, bem como todos que o conheceram. Lutou contra o câncer com espírito elevado, como um verdadeiro guerreiro. Subiu no palco conosco até dezembro último, apesar das inúmeras dificuldades. Bacharel em Música pela Universidade do Arkansas, era um guitarrista de estilo próprio e elaborado, bem como um cantor único no segmento do blues brasileiro. Todo nosso sentimento para a família Wilson e para sua esposa Claudinha, que também tem sido uma guerreira e uma companheira exemplar nessa jornada", diz a publicação.

Na banda desde 1985, Greg lançou 13 álbuns, nove de estúdio, dois ao vivo e duas coletâneas.

Não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento do artista.

Deixe seu Comentário

Leia Também