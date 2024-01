Morre aos 66 anos o ator Beto Gabriel, o Gaúcho de 'A Praça É Nossa'

Morreu, nesta quarta-feira (10), o ator Beto Gabriel Sdrigotti, conhecido pelo seu papel como Tibúrcio, o Gaúcho, no programa humorístico "A Praça É Nossa", do SBT. A informação da morte foi compartilhada pela filha do artista nas redes sociais.

"E as cortinas se fecharam para seu último show nessa Terra. Descansa em paz, pai", disse Mariana Gabriella Sdrigotti na publicação, que foi acompanhada de condolências por parte de amigos e fãs do ator. A causa da morte não foi divulgada.

O velório acontece nesta sexta-feira (12), às 10h, no Parque Jardim das Flores, em Joinville, Santa Catarina.

