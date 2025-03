Morre aos 70 anos o surfista, ator e apresentador Daniel SabbÃ¡

O surfista, apresentador e ator Daniel Dutra Sabbá faleceu na manhã desta sexta-feira (21), aos 70 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada em suas redes sociais oficiais e confirmada pelo Hospital Barra D'Or, onde ele estava internado. A causa da morte não foi informada pela família.

Sabbá enfrentava problemas de saúde desde 2011, quando sofreu um grave acidente de moto. O impacto contra um carro o deixou preso às ferragens e resultou em sequelas severas, incluindo a paralisia dos movimentos.

Nos últimos anos, o apresentador estava internado devido a complicações de um câncer. Em 2023, passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor no nariz.

A notícia de sua morte foi acompanhada de uma mensagem de despedida em suas redes sociais: "É com imenso pesar e profundo respeito que comunicamos o falecimento de Daniel Sabbá. Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua luz, sua alegria e sua imensa sabedoria continuarão a nos inspirar, mesmo na sua ausência física. Que sua jornada agora seja de paz e serenidade, e que possamos encontrar consolo nas boas lembranças que ele nos deixou."

Carreira no surfe e na televisão

Daniel Sabbá teve grande destaque no cenário do surfe brasileiro nos anos 1980, participando de diversos campeonatos. Além da trajetória esportiva, ganhou notoriedade como apresentador de programas de entretenimento, incluindo o "Sabbá Show", exibido pela TV Band e pela CNT.

No meio artístico, Sabbá também atuou em novelas da TV Globo, como "Paraíso Tropical", "Belíssima", "América" e "Pecado Capital". Ele foi casado com a cantora e guitarrista Syang, com quem se separou em 2002, durante a participação da artista no reality show "Casa dos Artistas", do SBT.

