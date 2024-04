Morre aos 82 anos, Ronaldo Poletti, jurista importante na história do MS

Segundo informação do diretor-presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Osnei Okumoto, o advogado e professor Ronaldo Rebello Poletti, de 82 anos, importante na história de Mato Grosso do Sul, morreu na última sexta-feira (19). A causa da morte não foi divulgada.

O velório do professor e advogado será realizado hoje (20), das 9h às 11h (horário de Brasília), na Capela 2, do Templo Ecumênico do Cemitério Campo da Esperança - Asa Sul, na capital do Brasil.

Nascido em Bauru (SP), ele era filho de Zaida de Britto Poletti e de Rebello Poletti, casado com Marisa Schützer Del Nero Poletti. Ronaldo deixou quatro filhos: Alberto Paulo, Alexandre Henrique, Maria Eugênia e Juliana Valéria.

Ronaldo contribuiu com a elaboração do anteprojeto que deu início a criação do Estado e foi marcado pela dedicação ao serviço público.

Ronaldo também era escritor, jurista e filósofo. Formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília, foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal e da União dos Romanistas Brasileiros, entre outros feitos.

Durante sua trajetória, recebeu diversas condecorações, como a Ordem do Rio Branco, Medalha Mérito Santos Dumont, Ordem do Mérito Aeronáutico. Possui no currículo artigos, trabalhos, livros e contribuições em congressos, entre eles a obra "O direito certo por linhas tortas.

