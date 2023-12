Morre aos 90 anos cantor e compositor Carlos Lyra

Caroliny Martins, com G1 notícias

O cantor e compositor Carlos Lyra, que morreu neste sábado (16) aos 90 anos, foi um dos criadores da bossa nova. Ele é conhecido por faixas como "Coisa mais linda", "Lobo bobo", "Influência do jazz", "Sabe você" e "Você e eu".

A informação da morte de Carlos Lyra foi confirmada pela família. Segundo a mulher dele, Magda Pereira Botafogo, o compositor de 90 anos foi internado com um quadro de febre na quinta-feira (14) no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca. Após alguns exames, foi detectada uma bactéria. A causa da morte não foi confirmada.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.

Sobre Carlos Lyra

A primeira composição de Lyra a ser lançada foi "Menino", gravada na voz de Sylvia Telles, em 1956. Em 1959, ele lança seu primeiro álbum, intitulado "Bossa nova". No mesmo ano, João Gilberto grava "Maria ninguém" e "Lobo bobo", da parceria de Lyra com Ronaldo Bôscoli.

A faixa "Coisa mais linda", composição de Lyra e de Vinicius de Moraes, foi lançada em 1961. A dupla também criou "Você e eu" (1961), "Marcha da quarta-feira de cinzas" (1963), "Minha namorada" (1964), Primavera (1964), "Sabe você" (1964).

Ele também demonstrou sua ideologia social e política ao compor a trilha sonora da peça "A mais valia vai acabar, seu Edgar" (1960), do dramaturgo e diretor paulistano Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha.

Lyra foi um dos artistas que se apresentaram em 1962 no Festival de Bossa Nova, no Carnegie Hall, em Nova York. Depois da apresentação, ele gravou com músicos americanos, como os saxofonistas Stan Getz e Paul Winter.

Lyra ainda gravou outros trabalhos de músicas inéditas, como "Carioca de algema" (1994) e "Além da bossa" (2019). Em 2023, grandes nomes da MPB homenagearam o artista no álbum coletivo "Afeto".

Gilberto Gil usou sua página em uma rede social para dizer que Lyra "nos deixa com um legado extraordinário". O cantor afirmou que está "triste com a notícia da partida" e publicou um vídeo cantando a música "Saudade fez um Samba", de composição de Lyra e Ronaldo Bôscoli.

O ex-ministro da Cultura Roberto Freire destacou que Lyra foi "um dos mais importantes representantes do culturalmente belo e marcante da nossa nacionalidade, o movimento musical da bossa nova" e parafraseou uma de suas composições dizendo que "a saudade fará um samba em seu lugar".

Já o jornalista Chico Pinheiro classificou Lyra como um dos "maiores poetas da bossa nova" e relembrou que o músico foi ativista no Centro Popular de Cultura (CPC) durante a ditadura militar.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, publicou que "o que nos conforta um pouco é saber que sua vasta obra, de imensurável importância para a MPB, ficará para sempre como legado para as próximas gerações".

Eduardo Paes, prefeito do Rio, disse que Lyra foi "fundamental na construção da identidade carioca e brasileira" e que suas composições marcaram várias gerações ao redor do mundo. "Que perda para a cultura brasileira", escreveu.

