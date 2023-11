Morre aos 94 anos a atriz Lolita Rodrigues

Sarah Chaves, com informações do G1

Uma das pioneiras da TV no Brasil, a atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues, morreu aos 94 anos na madrugada deste domingo (5) em João Pessoa, cidade onde morava com a filha. Lolita estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves e não resistiu a uma pneumonia.

De acordo com informações da filha da artista, a médica Silvia Rodrigues, o corpo de Lolita será cremado nesta segunda-feira (6), numa cerimônia restrita apenas à família.

Carreira

Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, artisticamente conhecida como Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em março de 1929, e faz parte da geração precursora da TV no Brasil.

Lolita começou a carreira artística participando de radionovelas e também como cantora na Era de Ouro do rádio no Brasil. O trabalho como atriz começou em 1957, quando interpretou uma cigana em "Corcunda de Notre Dame", na TV Tupi. No papel, ela cantava, dançava e tocava castanholas.

Filha de espanhóis, Lolita teve a carreira permeada por personagens que falavam com sotaque castelhano. Em “Sassaricando” (1987), ela interpretou a espanhola Aldonza, mãe de Tancinha (Claudia Raia). Voltou a interpretar uma espanhola em “Terra Nostra” (1999), mais uma vez sendo mãe de Claudia Raia na ficção.

Em seu último trabalho na TV, a artista interpretou Noêmia, avó de Luciana (Alinne Moraes), na novela Viver a Vida (2009).

Lolita Rodrigues foi casada por 31 anos com Aírton Rodrigues e juntos eles apresentaram por mais de duas décadas na TV Tupi o programa Almoço com as Estrelas, que foi responsável por apresentar ao público vários artistas que depois se consagrariam.

