Morre, aos 94 anos, o físico Peter Higgs, que descobriu a "partícula de Deus"

Pedro Molina, com informações do g1

Morreu na segunda-feira (9), aos 94 anos, o físico Peter Higgs, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 2013 por sua descoberta do bóson de Higgs, a “partícula de Deus”. A morte foi confirmada pela Universidade de Edimburgo nesta terça-feira (9).

"Morreu pacificamente em sua casa na segunda-feira, 8 de abril, depois de uma curta enfermidade", informou a universidade, onde o físico figurava como professor emérito.

A partícula que leva o nome de Higgs foi teorizada por ele em 1964, mas sua existência só pode ser confirmada quase 50 anos depois, no Grande Colisor de Hádrons. Por sua descoberta, ele dividiu o Nobel com François Englert, físico belga que apresentou a mesma teoria, além de faturar US$ 1,2 milhão pela premiação.

