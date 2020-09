Morre aos 97 anos, José de Barros Netto, o Zelito

Morreu aos 97 anos, José de Barros Netto, mais conhecido como Zelito, segundo publicado pela filha dele Lourdes Ferreira Gomes no Facebook nesta manhã de terça-feira (1). A morte foi natural, em casa, aos 97 anos. Ele recebia cuidados médicos em casa, devido à idade.

Zelito teria morrido nessa segunda-feira (31), mas a causa da morte não foi informada. Lourdes postou: "com tristeza comunicamos o falecimento do querido pai Zelito. Agradecemos a Deus a dádiva de termos tido esse pai maravilhoso, sempre presente em nossas vidas", finalizou.

Em outro post, também no Facebook, o sobrinho de Zelito, Armando de Amorim Anache prestou uma homenagem ao tio." Deus recebe nos seus braços um dos últimos grandes desbravadores do Pantanal da Nhecolândia. Antes dele, ali trabalharam o seu avô e o seu pai. Tempos difíceis quando o transporte era feito em carros de boi e balsas e canoas. Obrigado por tudo, querido tio Zelito. Um pouco de mim parte junto com o senhor. Descanse em paz! A sua missão nesta terra foi coroada de êxito com louvor", finalizou.









