Morre Aparecida D'Ávila aos 90 anos

Campo Grande dá adeus para uma figura inspiradora nesta terça-feira (11). Maria Aparecida Moraes D'Ávila, morreu aos 90 anos, faltando poucos dias para completar 91 anos, no próximo dia 3 de agosto. Segundo informações da família repassadas ao JD1, ela faleceu em sua residência, de forma tranquila.

Maria Aparecida foi casada com Arthur D'Ávila Filho, o qual está ligado a história da Santa Casa de Campo Grande. Ela também foi presidente do hospital, onde atuou por anos. Ela deixa três filhas, Maria Cristina, Maria Auxiliadora e Maria Luiza. Era avó de seis netos, Cristiana, Veridiana, Ana Carolina (in memória), Ana Cristina, Túlio e Ana Luiza; Além de dois bisnetos e duas bisnetas.

Desde 1993, ela liderou a Equipe da Esperança, uma iniciativa voltada aos cuidados hospitalares. No ano de 2017, a Associação Beneficente de Campo Grande Santa Casa prestou uma homenagem a Maria Aparecida, reconhecendo sua contribuição por trás da Equipe.

O velório de Maria Aparecida Moraes D'Ávila irá ocorrer nesta quarta-feira (12), a partir das 07h30, no cemitério Parque das Primaveras, localizado na Av. Senador Filinto Müler, 2211 - Jardim Parati. Amigos e familiares estarão reunidos para prestar suas últimas homenagens. O sepultamento está agendado para às 09h30.

