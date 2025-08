Morre Bob Floriano, locutor e ex-apresentador da Record, aos 64 anos

O locutor publicitário e ex-apresentador da Record TV, Bob Floriano, morreu na madrugada desta segunda-feira (4), aos 64 anos. Diagnosticado com leucemia, ele estava em tratamento contra a doença.

Com uma carreira marcada pela voz inconfundível, Bob integrou a bancada do telejornal Fala Brasil entre 1998 e 2000. Também ficou conhecido por comandar o programa de vendas ShopTour durante cinco anos.

No rádio e na televisão, sua trajetória incluiu passagens por emissoras como Eurochannel, Discovery e E! Entertainment.

Bob Floriano ficou nacionalmente conhecido como a voz por trás de mais de 90 mil comerciais das Casas Bahia, consolidando-se como um dos locutores mais reconhecidos do país.

A notoriedade o levou a ser entrevistado no Programa do Jô, da TV Globo, em 2015.

Além da locução, ele atuava como mestre de cerimônias em eventos corporativos e mentor de oratória, ajudando profissionais a superarem o medo de falar em público.

Bob também era autor do livro Quem Fala Bem, Vende Mais: os Segredos da Comunicação por um dos Maiores Locutores do País, obra em que compartilha técnicas de comunicação voltadas ao sucesso profissional e pessoal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também