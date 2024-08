Morre Caçulinha, músico do 'Domingão do Faustão', aos 86 anos

O músico Rubens Antonio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, morreu na madrugada desta segunda-feira (05), aos 86 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, há cerca de 10 dias, onde se recuperava de um infarto.

“Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte”, diz nota publicada no perfil do Instagram de Caçulinha.

De acordo com a nota, o velório será na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. O sepultamento será no mesmo local.

Trajetória

Caçulinha nasceu em 15 de março de 1938 na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo.

Junto do irmão, Caçula – de quem Caçulinha herdou o nome artístico – formou a primeira dupla sertaneja a gravar disco no Brasil. Aos 8 anos, já tocava acordeão. Familiares contam que ele reproduzia na sanfona qualquer música que o pai e o tio cantarolavam.

Caçulinha tocou com Elis Regina, Jair Rodrigues, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, João Gilberto, Simonal, Dominguinhos, Gonzaguinha, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia e Milton Nascimento.

Mas foi na TV que ele ganhou projeção, quando foi contratado com exclusividade pela Record, em 1965, para tocar no programa “Fino Trato”. Mais tarde, nos anos 1980, o artista foi contratado pela Bandeirantes, onde comandou o programa “Caçulinha Entre Amigos”. Ainda na emissora, participou do programa “Perdidos na Noite”, comandado por Faustão.

Em 1989, ele foi com o apresentador para a Rede Globo e entrou para a banda do “Domingão do Faustão”, onde ficou por 25 anos, acompanhando todas as atrações musicais do programa.

Após sua saída da Globo, Caçulinha foi para a TV Gazeta em 2015, fazendo parte do programa “Todo Seu”, apresentado por Ronnie Von. Sua passagem por lá se encerrou em março de 2019.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também